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«Десна» потерпела второе унизительное поражение подряд – теперь от «Вереса»

А стартовала черниговская команда в УПЛ с четырех побед
Футбол Украинская Премьер-лига
15:55
«Десна» потерпела второе унизительное поражение подряд – теперь от «Вереса»
фото - ФК Верес

В матче шестого тура УПЛ «Десна» на своем поле принимала «Верес».

Хозяева оказались гостеприимными и позволили «Вересу» уехать домой с тремя очками, накидав «полную авоську» голов.

Гости все свои забитые мячи уместили в один тайм. Сначала Немчанинов уже на 4 минуте открыл счет, потом Сергийчук и Пасич в течении 10 минут довели дело до разгрома.

А на первой добавленной минуте Клец с точки заставил черниговцев вспомнить их прошлую игру с «Динамо», также сделав счет на табло 4:0.

Свои первые 4 матча «Десна» выиграла, даже некоторое время лидировав в турнирной таблице.

«Десна» – «Верес» 0:4

Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Пасич, 35, Клец, 45+1.

«Десна»: Литовка, Селин, Сафронов (Безбородько, 46), Цымбалюк, Болбат (Арвеладзе, 46), Калитвинцев (Волошин, 73), Тотовицкий, Картушов, Домбровский, Завийский, Будковский (Шевцов, 74).

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Немчанинов, Гончаренко, Кучеров (Петько, 79), Клец (Полюлях, 68), Пасич, Пасич, Панасенко (Тимофеенко, 82), Сергийчук (Гечев, 82).

Предупреждения: Пасич (27), Сафронов (39), Кучеров (69), Селин (83).

Павел Харченко
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Десна Верес

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