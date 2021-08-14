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«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ

Подопечные Игоря Йовичевича не удержали ничью
Футбол Украинская Премьер-лига
21:21
«Десна» в большинстве справилась с «Днепром» и вышла на первое место в УПЛ
Десна - Днепр -1 / фото - FootBoom

Черниговская «Десна» не без усилий вырвала победу в матче 4-го тура УПЛ против «Днепра-1». Поединок закончился со счетом 2:1.

Для подопечных Игоря Йовичевича этот матч выдался крайне тяжелым. На 30-й минуте Денис Безбородько распечатал ворота гостей. «Днепру» понадобилось чуть более 50 минут и две красные карточки чтобы отыграть этот мяч. Автором единственного гола «Днепра» стал Артем Довбык.

Но хозяева не собирались выпускать победу из своих рук и уже через 7 минут вновь вышли вперед и удерживали преимущество до конца встречи.

В таблице «Десна» является промежуточным лидером, имея 12 очков в активе. Ближайший конкурент – киевское «Динамо», которое уже в следующем матче против «Ингульца» может вернуть себе утраченную позицию.

УПЛ. 4-й тур

«Десна» – «Днепр-1» 2:1 (1:0)

Голы: Безбородько (30), Довбик (78), Завийский (86).

«Десна»: Литовка, Селин (Волошин, 13; Масалов, 74), Сафронов, Цымбалюк, Арвеладзе, Картушов, Тотовицкий, Домбровский, Калитвинцев (Шевцов, 89), Завийский, Безбородько (Будковский, 74).

«Днепр-1»: Паст, Сваток, Адамюк, Дубинчак, Кравченко (Логинов, 19), Ди Франко, Джурасек (Игнатенко, 84), Назаренко, Пихаленок, Чуже (Когут, 54), Довбик.

Предупреждения: Адамюк (33), Ди Франко (40), Логинов (43), Цымбалюк (47), Пихаленок (75).

Удаления: Ди Франко (59), Пихаленок (75

Напомним, в предыдущем матче тура  «Ворскла» сыграла вничью с «Вересом».

Михаил Рыбак
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Десна СК Днепр-1

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