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«Динамо» откроет второй сбор матчем против именитой команды с украинцем в составе

Киевляне сыграют с гегемоном болгарской лиги
Футбол Украинская Премьер-лига
12:40
«Динамо» откроет второй сбор матчем против именитой команды с украинцем в составе
фото - ФК Динамо

Завтра, 31-го января стартует второй тренировочный сбор киевского «Динамо» в Турции.

В первый же день подопечных Луческу уже ждет контрольный спарринг, сообщает клубная пресс-служба. 

Соперником выступит лидер чемпионата Болгарии «Лудогорец», в чьем составе выступает украинец Игорь Пластун.

Начиная с 2011-го года клуб взял десять к ряду золотых медалей внутреннего первенства.

Игра начнется завтра, в 17:00.

Также уже известен второй соперник киевлян на этом сборе.

Павел Харченко
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Теги

Динамо Киев Лудогорец

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