Алиев рассказал, из-за чего был слабее партнеров после возвращения в «Динамо»
«Динамо» откроет второй сбор матчем против именитой команды с украинцем в составе
Киевляне сыграют с гегемоном болгарской лиги
фото - ФК Динамо
Завтра, 31-го января стартует второй тренировочный сбор киевского «Динамо» в Турции.
В первый же день подопечных Луческу уже ждет контрольный спарринг, сообщает клубная пресс-служба.
Соперником выступит лидер чемпионата Болгарии «Лудогорец», в чьем составе выступает украинец Игорь Пластун.
Начиная с 2011-го года клуб взял десять к ряду золотых медалей внутреннего первенства.
Игра начнется завтра, в 17:00.
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