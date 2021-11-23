«Динамо» U-19 вышло в плей-офф Юношеской лиги UEFA, обыграв ровесников из «Баварии»

В последнем туре – матч с прямыми конкурентами за первое место

фото - ФК Динамо

«Динамо» U-19 принимало в Киеве ровесников из «Баварии» в матче группового этапа Юношеской лиги UEFA.

Киевляне повели в счете уже в самом начале встречи, когда отличился Александр Яцык.

Во второй половине встречи Волошин заработал для хозяев право на исполнение пенальти, которое уверенно реализовал Бражко.

Под занавес встречи Дибрани помог мюнхенцам отыграть один мяч

Победа обеспечила «Динамо» место в плей-офф турнира, а в последнем туре украинская молодежь сразиться с «Бенфикой» за первую строчку в группе.

Юношеская лига UEFA, группа Е

«Динамо» – «Бавария» 2:1

«Динамо» U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Яцык, Бражко, Мельниченко, Волошин, Диалло, Попов.