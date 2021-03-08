«Днепр-1» и «Александрия» сыграли в нулевую ничью

«Днепр-1» – «Александрия» / Фото - Instagram

В матче 17-го тура УПЛ «Днепр-1» на домашней арене сыграл вничью с «Александрией» – 0:0.





Поединок получился достаточном равным, без явного преимущества у одной из команд, но ни хозяевам, ни гостям не удалось отличиться в этой игре.





Таким образом, днепряне продлили серию без поражений в чемпионате Украины до четырех матчей. Александрийцы не сумели добыть победу в двух последних поединках УПЛ.





Отметим, что «Днепр-1» продолжает отставать от «Александрии» в турнирной таблице УПЛ на 7 очков.

УПЛ. 17-й тур





«Днепр-1» – «Александрия» 0:0





«Днепр-1»: Юрчук, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Тейлор, Пихаленок, Игнатенко, Ди Франко (Когут, 70), Назаренко (Булеца, 63), Довбик, Чуже





«Александрия»: Панькив, Мельник (Бабогло, 69), Пашаев, Дубра, Вантух (Стецков, 60), Третьяков, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 69), Банада, Бондаренко, Ситало (Новиков, 82)





Предупреждения: Логинов, Игнатенко, Вантух, Назаренко – Пашаев, Мирошниченко



