«Александрия» в меньшинстве победила «Днепр-1» в серии пенальти
«Днепр-1» и «Александрия» сыграли в нулевую ничью
Команда Шарана не может победить два тура кряду и уже отстает от зоны еврокубков на 7 очков
«Днепр-1» – «Александрия» / Фото - Instagram
В матче 17-го тура УПЛ «Днепр-1» на домашней арене сыграл вничью с «Александрией» – 0:0.
Поединок получился достаточном равным, без явного преимущества у одной из команд, но ни хозяевам, ни гостям не удалось отличиться в этой игре.
Таким образом, днепряне продлили серию без поражений в чемпионате Украины до четырех матчей. Александрийцы не сумели добыть победу в двух последних поединках УПЛ.
Отметим, что «Днепр-1» продолжает отставать от «Александрии» в турнирной таблице УПЛ на 7 очков.
УПЛ. 17-й тур
«Днепр-1» – «Александрия» 0:0
«Днепр-1»: Юрчук, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Тейлор, Пихаленок, Игнатенко, Ди Франко (Когут, 70), Назаренко (Булеца, 63), Довбик, Чуже
«Александрия»: Панькив, Мельник (Бабогло, 69), Пашаев, Дубра, Вантух (Стецков, 60), Третьяков, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 69), Банада, Бондаренко, Ситало (Новиков, 82)
Предупреждения: Логинов, Игнатенко, Вантух, Назаренко – Пашаев, Мирошниченко
Напомним, в четвертьфинале Кубка Украины «Днепр-1» дома проиграл «Александрии» в серии пенальти.
Комментарии 0