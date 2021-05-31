Соль завершил сезон в Сегунде с 10 голами
Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
Форвард хочет остаться на родине
Фран Соль / Фото: Mundo Deportivo
Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль прокомментировал свое будущее. Слова форварда приводит портал radiomarcatenerife.com.
«Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе». Но пока ничего не ясно. Последнее слово относительно моего будущего остается за моим клубом».
Напомним, в киевском «Динамо» больше не рассчитывают на Соля.
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