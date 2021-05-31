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Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»

Форвард хочет остаться на родине

Футбол Украинская Премьер-лига
17:57
Соль: «Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе»
Фран Соль / Фото: Mundo Deportivo

Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль прокомментировал свое будущее. Слова форварда приводит портал radiomarcatenerife.com.

«Надеюсь, что в следующем году я также буду играть за «Тенерифе». Но пока ничего не ясно. Последнее слово относительно моего будущего остается за моим клубом».

Напомним, в киевском «Динамо» больше не рассчитывают на Соля.

Карен Агабекян
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Теги

Фран Соль Тенерифе Динамо Киев

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