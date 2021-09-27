«Хетафе» установил ужасающий антирекорд после поражения от «Бетиса»
В матче седьмого тура Примеры «Бетис» на своем поле принимал «Хетафе».
Дубль Виллиана Жозе помог «огуречным» добыть победу, а гости потерпели очередное поражение в сезоне.
Мадридская команда проиграла все 7 стартовых матчей Ла Лиги 21/22 – антирекорд чемпионата за последние 25 лет.
Клуб не может найти свою игру после ухода главного тренера Пепе Бордаласа, который возглавил «Валенсию».
«Бетис» – «Хетафе» 2:0
Голы: Виллиан Жозе, 14, 55.
«Бетис»: Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Миранда, Фекир (Камараса, 90), Хуанми (Тельо, 72), Каналес (Родри, 46), Вильям Карвалью (Гуардадо, 90), Родригес, Виллиан Жозе (Иглесиас, 65)
«Хетафе»: Сория, Джене, Митрович (Сандро Рамирес, 46), Куэнка, Иглесиас (Мата, 69), Максимович (Суарес, 42), Флорентину, Тимор, Оливера, Унал (Поведа, 70), Масиас (Сильва, 46).
Предупреждения: Тимор (35), Сандро Рамирес (60), Вильям Карвалью (82), Сильва (90).
Комментарии 0