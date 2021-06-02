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«Лейпциг» намерен выкупить нападающего из команды Моуриньо

«Быки» желают сохранить арендованного  игрока
Футбол Бундеслига (Германия)
11:02
«Лейпциг» намерен выкупить нападающего из команды Моуриньо
Джастин Клюйверт / фото - Twitter

Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт, выступающий за «Лейцпиг» на правах аренды, может перебраться в немецкий клуб на постоянной основе, сообщает журналист Николо Шира.

Боссы «Лейпцига» готовы заплатить за 22-летнего форварда 12 миллионов евро и предложить голландцу четырехлетний контракт.

В минувшем сезоне Джастин провел на поле 1029 минут, за которые успел отметиться 5 результативными действиями.

Напомним, «Лейпциг» продал центрального защитника в «Ливерпуль».

Павел Харченко
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Теги

Джастин Клюйверт РБ Лейпциг Рома (Рим)

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