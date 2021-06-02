Хавбек «Лейпцига» пропустит Евро-2020
«Лейпциг» намерен выкупить нападающего из команды Моуриньо
«Быки» желают сохранить арендованного игрока
11:02
Джастин Клюйверт / фото - Twitter
Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт, выступающий за «Лейцпиг» на правах аренды, может перебраться в немецкий клуб на постоянной основе, сообщает журналист Николо Шира.
Боссы «Лейпцига» готовы заплатить за 22-летнего форварда 12 миллионов евро и предложить голландцу четырехлетний контракт.
В минувшем сезоне Джастин провел на поле 1029 минут, за которые успел отметиться 5 результативными действиями.
Напомним, «Лейпциг» продал центрального защитника в «Ливерпуль».
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