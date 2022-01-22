«Лион» нанес «Сент-Этьену» седьмое поражение подряд в чемпионате

«Святые» не побеждали в Лиге 1 с ноября

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В матче 22-го тура Лиги 1 «Лион» на своем поле принимал «Сент-Этьен».

Единственный гол был забит на 15-й минуте. Форвард хозяев Мусса Дембеле отличился с 11-метровой отметки.

Для «святых» это поражение стало уже седьмым подряд в чемпионате. В последний раз команда набирала три очка еще 21-го ноября, когда обыграла «Труа».

«Сент-Этьен» идет на последней строчке в таблице Лиги 1. «Лион» же – на 10-й строчке.

Лига 1, 22-й тур

«Лион» – «Сент-Этьен» 1:0

Голы: Дембеле, 15 (пен.).

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 45), Да Сильва, Тиаго Мендес, Лукеба, Энрике, Ауар (Шакири, 80), Лукас Пакета (Шерки, 80), Бруно Гимараэс, Какре, Дембеле (Кадевере, 62).

«Сент-Этьен»: Бернардони, Масон (Крассо, 64), Колодзейчак, Наде, Бакайоко, Силва, Юссуф (Муэффек, 76), Аушиш (Сако, 46), Камара, Гурна-Дуат (Тиуб, 64), Норден (Дие, 76).

Предупреждения: Гурна-Дуат (19), Камара (42), Масон (50), Да Сильва (59), Тиуб (90).