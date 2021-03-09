​«Манчестер Юнайтед» не намерен прощаться с Де Хеа в летнее трансферное окно

Давид Де Хеа / Фото - thetimes.co.uk

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с голкипером Давидом Де Хеа в летнее межсезонье. Об этом сообщает 90min.





В манкунианском клубе хотят сделать Дина Хендерсона основным вратарем команды, однако боссы «красных дьяволов» по-прежнему рассчитывают на 30-летнего Де Хеа и не намерены видеть его в резерве.





Отмечается, что окончательно слово будет за главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером в конце сезона.



