Де Хеа: «МЮ должен обыгрывать такие команды, как «Челси»
«Манчестер Юнайтед» не намерен прощаться с Де Хеа в летнее трансферное окно
«Красные дьяволы» рассчитывают на опытного испанца
Давид Де Хеа / Фото - thetimes.co.uk
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с голкипером Давидом Де Хеа в летнее межсезонье. Об этом сообщает 90min.
В манкунианском клубе хотят сделать Дина Хендерсона основным вратарем команды, однако боссы «красных дьяволов» по-прежнему рассчитывают на 30-летнего Де Хеа и не намерены видеть его в резерве.
Отмечается, что окончательно слово будет за главным тренером команды Оле-Гуннаром Сульшером в конце сезона.
Ранее сообщалось, что на 31-летнего голкипера есть спрос в Европе. За игрока могут побороться «Бавария», «Ювентус» и ПСЖ. Последние проявляют наибольший интерес к нему.
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