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«Металлист» оформил пятую победу подряд, разгромив «Прикарпатье»
Очередной «сухой» матч для харьковчан
20:15
фото - ФК Металлист
В матче 18-го тура Первой лиги «Металлист» в Харькове принимал «Прикарпатье».
Счет на 14-й минуте открыл Риаскос, выведя харьковчан вперед, а под занавес первого тайма Танчик удвоил преимущество хозяев.
Уже во второй половине встречи Риаскос довел счет до разгромного, оформив дубль. А на 62-й минуте Пейшоту поставил точку в матче.
Подопечные Кучера выиграли пять своих последних матчей, забив 12 голов и не пропустив ни одного.
Турнирная таблица Первой лиги.
Первая лига, 18-й тур
«Металлист» – «Прикарпатье» 4:0
Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62.
«Металлист»: Рыбка, Мизюк (Танковский), Романюк (Подлепенец), Федоров, Демченко, Горбунов, Танчик, (Фомин), Сарапий, Пейшото (Рязанцев), Риаскос.
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