«Металлист» оформил пятую победу подряд, разгромив «Прикарпатье»

Очередной «сухой» матч для харьковчан

фото - ФК Металлист

В матче 18-го тура Первой лиги «Металлист» в Харькове принимал «Прикарпатье».

Счет на 14-й минуте открыл Риаскос, выведя харьковчан вперед, а под занавес первого тайма Танчик удвоил преимущество хозяев.

Уже во второй половине встречи Риаскос довел счет до разгромного, оформив дубль. А на 62-й минуте Пейшоту поставил точку в матче.

Подопечные Кучера выиграли пять своих последних матчей, забив 12 голов и не пропустив ни одного.

Турнирная таблица Первой лиги.

Первая лига, 18-й тур

«Металлист» – «Прикарпатье» 4:0

Голы: Риаскос, 14, 48, Танчик, 43, Пейшото, 62.

«Металлист»: Рыбка, Мизюк (Танковский), Романюк (Подлепенец), Федоров, Демченко, Горбунов, Танчик, (Фомин), Сарапий, Пейшото (Рязанцев), Риаскос.