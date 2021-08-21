«Милан» не может договорится с Кессье о новом контракте

Финансовые аппетиты хавбека выше реальных возможностей «россонери»

Франк Кессье / фото - SpazioMilan

Итальянский «Милан» никак не может договориться о новом контракте с хавбеком Франком Кессье, сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации источника, камнем преткновения в переговорах стал новый оклад игрока. 24-летний ивуариец хочет получать 7 миллионов евро в год, но боссы «россонери» не готовы платить такие деньги.

В прошедшем сезоне Кессье сыграл за «Милан» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 ассиста.

Напомним, Кессье второй полузащитник «Милана» после Кака по голам за один сезон.