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«Милан» не может договорится с Кессье о новом контракте

Финансовые аппетиты хавбека выше реальных возможностей «россонери»
Футбол Серия А (Италия)
15:58
«Милан» не может договорится с Кессье о новом контракте
Франк Кессье / фото - SpazioMilan

Итальянский «Милан» никак не может договориться о новом контракте с хавбеком Франком Кессье, сообщает портал Tuttomercatoweb.

По информации источника, камнем преткновения в переговорах стал новый оклад игрока. 24-летний ивуариец хочет получать 7 миллионов евро в год, но боссы «россонери» не готовы платить такие деньги.

В прошедшем сезоне Кессье сыграл за «Милан» 36 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 3 ассиста.

Напомним, Кессье второй полузащитник «Милана» после Кака по голам за один сезон.

Михаил Рыбак
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Милан Франк Кессье

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