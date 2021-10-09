«Минай» определился с новым главным тренером

Замена Кобину подоспела

Игорь Леонов / фото - Минай

Закарпатский «Минай» на своем официальном сайте объявил о назначении Игоря Леонова на пост главного тренера команды.

54-летний специалист пришел на замену Василию Кобину, который подал в отставку на фоне неутешительных результатов команды.

Леонов ранее возглавлял академию донецкого «Шахтера», а также «Ильичевец» и киевский «Арсенал».

После 10-ти туров «Минай» находится на предпоследнем месте в таблице УПЛ с 6-ю очками. Но у команды есть матч в запасе.