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«Минай» определился с новым главным тренером
Замена Кобину подоспела
9 октября 14:02
Игорь Леонов / фото - Минай
Закарпатский «Минай» на своем официальном сайте объявил о назначении Игоря Леонова на пост главного тренера команды.
54-летний специалист пришел на замену Василию Кобину, который подал в отставку на фоне неутешительных результатов команды.
Леонов ранее возглавлял академию донецкого «Шахтера», а также «Ильичевец» и киевский «Арсенал».
После 10-ти туров «Минай» находится на предпоследнем месте в таблице УПЛ с 6-ю очками. Но у команды есть матч в запасе.
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