«Новое приключение». Шевченко прокомментировал свое назначение в «Дженоа»

Специалист впервые в карьере возглавит клуб

Андрей Шевечнко / фото - УАФ

Андрей Шевченко на своей странице в Twitter прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Дженоа»:

«Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» к ее великой истории».

Украинский специалист подписал с генуэзцами трехлетний контракт и будет получать в клубе около 1,8 миллиона евро.

В своей первой игре Шевченко сыграет против команды, которой руководит его бывший тренер.

Напомним, помимо 45-летнего тренера владельцы «Дженоа» рассматривали на эту должность его легендарного экс-одноклубника.