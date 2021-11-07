Шевченко дебютирует во главе «Дженоа» в матче против своего бывшего тренера
«Новое приключение». Шевченко прокомментировал свое назначение в «Дженоа»
Специалист впервые в карьере возглавит клуб
17:01
Андрей Шевечнко / фото - УАФ
Андрей Шевченко на своей странице в Twitter прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Дженоа»:
«Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» к ее великой истории».
Украинский специалист подписал с генуэзцами трехлетний контракт и будет получать в клубе около 1,8 миллиона евро.
В своей первой игре Шевченко сыграет против команды, которой руководит его бывший тренер.
Напомним, помимо 45-летнего тренера владельцы «Дженоа» рассматривали на эту должность его легендарного экс-одноклубника.
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