«Ньюкасл» нацелился на обладателя Золотого мяча

В клубе планируют масштабную закупку

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«Ньюкасл» планирует подписать следующим летом полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, сообщает todofichajes.

Новые владельцы клуба планируют крупно усилить состав команды. Ранее «Ньюкасл» выкупил инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии.

Новые боссы «сорок» считают, что приезд обладателя Золотого мяча поможет поднять имидж. Они готовы предложить хорвату контракт по схеме 2+1.

Но как сообщалось, сам Модрич, чье соглашение с «Реалом» истекает следующим летом, хочет остаться в Мадриде.

Полузащитник желает продлить контракт с «бланкос» еще на год и после ЧМ-2022 закончить профессиональную карьеру.

Напомним, ранее в матче «Ньюкасла произошел инцидент – игра была приостановлена из-за сердечного приступа у болельщика на трибунах.