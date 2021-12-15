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«Подходит под наш стиль и философию». В российском клубе положили глаз на защитника «Шахтера»
Слухи неоднократно связывали игрока с московской командой
15 декабря 12:25
Марк Мампасси / фото - ФК Шахтер
Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка прокомментировал слухи о подписании защитника донецкого «Шахтера» Марка Мампасси:
«Нет смысла комментировать будущие трансферы. Я сам учился журналистике, у меня к вам большое уважение. Но вы знаете, что футбольный рынок очень горячий и жесткий. Это не поход в супермаркет, где ты видишь игроков на полочках и бросаешь в корзину.
Однако Мампасси – очень интересный для нас игрок, который полностью подходит под наш стиль и игровую философию».
18-летний украинец на данный момент выступает на правах аренды за «Марипуоль».
Ранее сообщалось, что игрок уже подписал предварительный контракт с московской командой.
Помимо «железнодорожников», еще два российских клуба хотят подписать Мампасси.
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