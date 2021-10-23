«Проблема в МЮ или в тренере, а не в нем». Алвес заступился за экс-игрока «Шахтера»

Хавбек постепенно теряет доверие Сульшера

Фред / фото - Goal

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал для Daily Mirror критику в сторону хавбека «Манчестер Юнайтед» Фреда:

«Каждый бразилец становится игроком мирового класса, надевая майку национальной сборной. Я слышу, как многие люди критикуют Фреда. Но когда он играет за Бразилию, то является лучшим полузащитником в составе команды. Значит, проблема в клубе или тренере, а не во Фреде».

В начале этого сезона бразилец стал объектом критики из-за своих выступлений. На счету Фреда один гол в девяти матчах кампании 21/22.

Украинскому болельщику хавбек известен своими выступлениями в составе «Шахтера», где он играл с 2013 по 2018 год.

Напомним, Роналду назвал свою ключевую роль в МЮ.