«Реал» неожиданно уступил «Эспаньолу» в матче с двумя отмененными голами

Второе поражение подряд для «сливочных»

фото - RSD Espanol

В матче восьмого тура испанской Примеры «Эспаньол» в Барселоне принимал «Реал».

Первый гол в матче забил воспитанник «сливочных» Рауль Де Томас, забивший в ворота своей бывшей команды.

Уже во втором тайме Алейш Видаль после отличного сольного прохода удвоил преимущество «попугаев».

Карим Бензема точным ударом с линии штрафной смог сократить отставание от «Эспаньола».

Также из-за оффсайда были отменены голы Бензема и Эдена Азара, и в результате мадридцы потеряли очки.

Это поражение стало для «Реала» вторым подряд. Перед этим столичная команда сенсационно уступила в ЛЧ «Шерифу».

Примера, 8-й тур

«Эспаньол» – «Реал Мадрид» 2:1

Голы: Рауль де Томас, 17, Видаль, 60 – Бензема, 71

«Эспаньол»: Диего Лопес, Хиль (Дидак Вила, 81), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 64), Дардер (Давид Лопес, 82), Баре, Мелендо (Морланес, 58), де Томас, Эмбарба (У Лэй, 65).

«Реал»: Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич (Йович, 61), Кроос (Каземиро, 61), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор (Азар, 72).

Предупреждения: Эмбарба (11), Камавинга (29), Хиль (79).