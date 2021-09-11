«Реал» пригласил на первый за полтора года матч на родном стадионе строителей, перестраивавших его

Руководство отблагодарило рабочих за тяжелый труд

Сантьяго Бернабеу / фото - 90min

12 сентября мадридский «Реал» сыграет свой первый за 560 дней матч на домашней арене «Сантьяго Бернабеу».

С началом пандемии коронавируса «сливочные» запустили проект реконструкции стадиона, и ввиду отсутствия болельщиков решили играть домашние матчи на резервной арене «Альфредо ди Стефано».

Как сообщает издание Marca, боссы клуба пригласят на матч с «Сельтой» строителей, каменщиков, маляров, уборщиков и остальных рабочих, учувствовавших в реконструкции.

Перестройка арены еще не завершена (крыша и внешний фасад не готовы, а нижняя трибуна недоступна), но уже вполне возможно проводить там матчи со зрителями.

Напомним, ранее Александр Чеферин заявил, что был бы не против, если бы «Реал», «Барселона» и «Ювентус» покинули UEFA.