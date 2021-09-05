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«Рома» намерена следующим летом подписать форварда «Зенита»
Моуриньо хочет видеть иранца в своей команде
5 сентября 11:57
Сердар Азмун / Фото - getfootballnewsfrance«Рома» снова намерен провернуть трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Итальянский клуб желает подписать иранца бесплатно летом 2022 года, а Сердар ждет предложения от римского команды. Азмун может стать дебютным трансфером «Ромы» следующим летом.
Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть иранца в своей команде.
По ходу летнего трансферного окна интерес к Азмуну проявляли многие европейские клубы, но никто не смог договориться с «Зенитом».
Срок действующего соглашение 26-летнего форварда с питерцами заканчивается летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Азмун может оказаться в «Аталанте».