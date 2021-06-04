«Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо

«Горнякам» нужен молодой бразилец

Педриньо / фото - ESPN

«Шахтер» улучшил предложение по покупке Педриньо у «Бенфики» на 1 миллион евро, сообщает Record.

Теперь «горняки» предлагают за бразильца 19 миллионов евро, что на один миллион меньше, чем хочет получить за игрока президент «орлов» Луиш Фелипе Виейра.

Ранее донецкий клуб предлагал 18 миллионов, но переговоры застопорились из-за нежелания португальцев скидывать цену.

23-летний футболист уже готов к переезду в Украину, но клубы никак не могут согласовать сумму трансфера.

Напомним, стало известно где и когда «Шахтер» сыграет с «Динамо» за Суперкубок Украины.