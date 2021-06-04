Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо

«Горнякам» нужен молодой бразилец
Футбол Украинская Премьер-лига
09:40
«Шахтер» улучшил предложение по трансферу Педриньо
Педриньо / фото - ESPN

«Шахтер» улучшил предложение по покупке Педриньо у «Бенфики» на 1 миллион евро, сообщает Record.

Теперь «горняки» предлагают за бразильца 19 миллионов евро, что на один миллион меньше, чем хочет получить за игрока президент «орлов» Луиш Фелипе Виейра.

Ранее донецкий клуб предлагал 18 миллионов, но переговоры застопорились из-за нежелания португальцев скидывать цену.

23-летний футболист уже готов к переезду в Украину, но клубы никак не могут согласовать сумму трансфера.

Напомним, стало известно где и когда «Шахтер» сыграет с «Динамо» за Суперкубок Украины.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Бенфика

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Де Дзерби: «Лучше проиграть в финале ЛЧ в одной команде с Гвардиолой, чем выиграть трофей с другим тренером»
Де Дзерби: «Лучше проиграть в финале ЛЧ в одной команде с Гвардиолой, чем выиграть трофей с другим тренером»
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 22:45
Де Дзерби: «Меня заинтересовал чемпионат Украины»
Де Дзерби: «Меня заинтересовал чемпионат Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 17:11
Трубин: «Штаб Каштру открыл для меня путь в профессиональный футбол»
Трубин: «Штаб Каштру открыл для меня путь в профессиональный футбол»
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 16:43
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Де Дзерби: «Не хочу даже думать, что бы сделали итальянские клубы, чтобы переубедить меня возглавить «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 14:23
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Игра за Суперкубок Украины пройдет в Киеве
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 14:05
Рыбка: «После разговора с Луческу понял, что лучше уйти из «Шахтера»
Рыбка: «После разговора с Луческу понял, что лучше уйти из «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
3 июня 13:39

Новости: Футбол

Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
Евро-2020
11:44
«Реал» продлит контракт с Бензема
«Реал» продлит контракт с Бензема
Примерa (Испания)
11:40
Теперь понятно, почему Малиновский феерит в «Аталанте». Просто послушайте, как украинец говорит на итальянском
Теперь понятно, почему Малиновский феерит в «Аталанте». Просто послушайте, как украинец говорит на итальянском
Украинские легионеры
11:31
Роналду может войти в сделку по обмену игроков
Роналду может войти в сделку по обмену игроков
Лига 1 (Франция)
11:25
«Бавария» продлит контракт со своим нападающим
«Бавария» продлит контракт со своим нападающим
Бундеслига (Германия)
11:13
Ибрагимович назвал лучшего вратаря в мире
Ибрагимович назвал лучшего вратаря в мире
Серия А (Италия)
10:59
Малиновский оценил сезон для «Аталанты» по 10-бальной шкале
Малиновский оценил сезон для «Аталанты» по 10-бальной шкале
Серия А (Италия)
10:51
Малдера: «Сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть»
Малдера: «Сейчас Малиновский должен понять, каким игроком он хочет быть»
Сборная Украины
10:44
Кейн: «BLM нужно продолжать»
Кейн: «BLM нужно продолжать»
Сборные
10:40
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости