Конте: «Рад вновь тренировать в АПЛ клуб с амбициями вернуться на вершину»
«Тоттенхэм» обречен на трофеи? Конте выигрывал чемпионство с последними тремя клубами
Итальянец неизменно становился чемпионом
2 ноября 20:41
Антонио Конте / фото - Cult of Calcio
Итальянский специалист Антонио Конте возглавил лондонский «Тоттенхэм».
Именитый тренер сменил на этом посту Нуну Эшпириту Санту, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов.
Боссы «шпор» хотят видеть у руля тренера, который в конце концов принесет команде долгожданные трофеи.
Последний титул лондонского клуба датируется еще 2007-м годом, когда команда взяла Кубок английской лиги.
А вот Конте известен своим умением создавать чемпионские коллективы. В последних трех клубах итальянец становился чемпионом.
Специалист выигрывал «скудетто» с «Ювентусом» и «Интером», а также привел «Челси» к трофею АПЛ.
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