«Тоттенхэм» обречен на трофеи? Конте выигрывал чемпионство с последними тремя клубами

Итальянец неизменно становился чемпионом

Антонио Конте / фото - Cult of Calcio

Итальянский специалист Антонио Конте возглавил лондонский «Тоттенхэм».

Именитый тренер сменил на этом посту Нуну Эшпириту Санту, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Боссы «шпор» хотят видеть у руля тренера, который в конце концов принесет команде долгожданные трофеи.

Последний титул лондонского клуба датируется еще 2007-м годом, когда команда взяла Кубок английской лиги.

А вот Конте известен своим умением создавать чемпионские коллективы. В последних трех клубах итальянец становился чемпионом.

Специалист выигрывал «скудетто» с «Ювентусом» и «Интером», а также привел «Челси» к трофею АПЛ.

Ранее Антонио прокомментировал свое возвращение в АПЛ.