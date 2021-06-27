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Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»

Команде Шевченко нужно реабилитироваться за обидное поражение от Австрии
Футбол Евро-2020
09:40
Украинский голкипер: «Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него»
Игорь Левченко / фото - Football24

Украинский вратарь Игорь Левченко, игравший в шведском чемпионате за «АФК Эскильстуна», поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между Украиной и Швецией.

Не сыграет ли злую шутку с Украиной после столь эпического прохода в плей-офф царящее среди наших болельщиков облегчение, мол, слава богу, что не Италия?

«Такое ощущение может оказаться обманчивым против любого соперника. Если судить по рейтингу, то шведы на бумаге кажутся более выгодным соперником. А вот как оно будет на поле – покажет только матч».

Главная особенность шведского футбола и самой сборной Швеции и главная трудность этой команды, с которой может столкнуться Украина?

«Футболистов, представляющих сам чемпионат Швеции, в сборной не так уж и много, насколько помню, один или два. Все остальные представляют Бундеслигу, Серию А, другие топ-чемпионаты. Также много говорят о том, что шведы играют в силовой футбол. Но сколько я был в чемпионате Швеции, всем там действуют с позиции комбинационного футбола. Конечно, не без элементов борьбы, но во главе угла данный фактор не стоит. Футболисты стараются действовать, создавать моменты».

Сборной Швеции сложно без Златана Ибрагимовича или команда уже научилась обходиться без него?

«Златан для Швеции, безусловно, большая фигура. Тем не менее, мы видели, как шведы уверенно прошли свою группу. Тем самым показав, что и без Ибрагимовича могут хорошо играть. В то же время, Украина обыгрывала шведов с Ибрагимовичем, так что может обыграть и без него».

Кого можете выделить среди лидеров сборной Швеции, вокруг которых строится игра?

«Безусловно, это Эмиль Форсберг, который сейчас показывает отличный футбол, вратарь Робин Ольсен. В целом же, там хорошая, сбалансированная команда, у которой есть и скорость, и техника, и атлетизм. Индивидуально же выделить кого-то сложно, Ибрагимовича все-таки в команде нет».

У Украины в отличие от Швеции было немного больше выходных. Есть ли в этом для украинской команды преимущество?

«Будем надеяться, что да. Плюс по идее должен быть эмоциональный подъем, ведь последние дни группового этапа были на нервах – пройдем, не пройдем. Это должно сыграть нам на руку и настрой должен быть уже не такой, как с теми же австрийцами. Ведь там нас устраивала ничья и не исключено, что на подсознательном уровне это где-то сыграл с нами злую шутку. Ведь матч против Нидерландов заметно отличался от того, что мы увидели с Австрией. При этом не скажешь, что австрийцы так уж закрылись и не давали играть. Давали, но у Украины практически ничего не получалось. Думаю, что со шведами настрой будет другой, команда постарается воспользоваться тем шансом, который она получила».

Рискнете сделать прогноз на игру?

«Очень хочу, чтобы Украина прошла дальше и надеюсь на победу. Минимальную или с большим количеством мячей. Что вполне возможно. Мы видели, как шведы поляков обыграли 3:2. Все то же самое может повториться. Дай бог, чтобы только в нашу пользу. Думаю, что наша команда не будет отсиживаться у своих ворот, парни выйдут и сыграют, как они могут. А они реально могут, свое умение украинские футболисты уже демонстрировали в матчах с хорошими командами. Также надеюсь, что игра не перейдет в овертайм, и мы пройдем дальше».

Впервые в своей истории сборная Украины оказалась в плей-офф чемпионата Европы. Здесь команде Андрея Шевченко предстоит встретится с крепкой шведской командой, которая и помогла Украине попасть в эту стадию турнира.

Напомним, тренировку команды пропустил Роман Яремчук.

Источник: FootBoom Павел Харченко
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Теги

Швеция – Украина Андрей Шевченко Златан Ибрагимович Роман Яремчук

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