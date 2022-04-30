«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Бывший тренер и игроки киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о том, что у него возникли трудности в общении с родителями из-за вторжения россии в Украину:
«Ты своим родителям говоришь, а они тебе не верят. Они там понимают, что происходит, но вот до сих пор не верят. Когда я после 4-го числа отсылал фотографии с Бучи, с Гостомеля, то они попросили меня просто больше не высылать эти фотографии. Они сказали, что «у нас другая информация». На сегодняшний момент, когда мы общаемся, то эту тему не затрагиваем.
Первые наши такие разговоры были «Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят». Я говорю: «Ну да, нам нечего было делать до 24-го числа, а сейчас вот просто русские отгуляли 23-е февраля, день защитника там какого-то, пошли спасать вашего сына русскоговорящего в Киеве, а мы начинаем бомбить, чтобы им ничего не досталось». Вот это такие были разговоры. Я их понимаю, мне их жаль на самом деле. Но, мы сейчас этому моменту вообще не уделяем никакого внимания. Меня волнует их здоровье, а их - внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине».
Ранее XSPORT.ua опубликовал открытое письмо украинской теннисистки Катарины Завацкой к мировой общественности из-за войны в нашей стране.
Комментарии 0