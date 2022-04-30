«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами

Александр Хацкевич

Бывший тренер и игроки киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о том, что у него возникли трудности в общении с родителями из-за вторжения россии в Украину:

Первые наши такие разговоры были «Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят». Я говорю: «Ну да, нам нечего было делать до 24-го числа, а сейчас вот просто русские отгуляли 23-е февраля, день защитника там какого-то, пошли спасать вашего сына русскоговорящего в Киеве, а мы начинаем бомбить, чтобы им ничего не досталось». Вот это такие были разговоры. Я их понимаю, мне их жаль на самом деле. Но, мы сейчас этому моменту вообще не уделяем никакого внимания. Меня волнует их здоровье, а их - внуки и правнук. Они хотят, чтобы я вернулся в Беларусь, но я сказал, что паспорт Беларуси не поменяю, но жить буду в Украине».