Холанд – лучший игрок сезона-2020/21 в Бундеслиге
«Вердер» нашел нового главного тренера
Стало известно, кому предстоит возвращать команду в Бундеслигу
18:06
Маркус Анфанг / фото - Stern
«Вердер» назначил 46-летнего Маркуса Анфанга на должность главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущими клубами немецкого специалиста были «Дармштадт», «Кельн» и «Хольштайн».
По итогам сезона 20/21, «музыканты» заняли предпоследнее место в чемпионате, и впервые с 1980 года будут играть во втором дивизионе.
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