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«Вердер» нашел нового главного тренера

Стало известно, кому предстоит возвращать команду в Бундеслигу
Футбол Бундеслига (Германия)
18:06
«Вердер» нашел нового главного тренера
Маркус Анфанг / фото - Stern

«Вердер» назначил 46-летнего Маркуса Анфанга на должность главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущими клубами немецкого специалиста были «Дармштадт», «Кельн» и «Хольштайн».

По итогам сезона 20/21, «музыканты» заняли предпоследнее место в чемпионате, и впервые с 1980 года будут играть во втором дивизионе.

Павел Харченко
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Вердер Бундеслига

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