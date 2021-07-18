«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко за смешную сумму

В Лондоне на рассчитывают на украинца

Андрей Ярмоленко / фото - Sky Sports

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вскоре может покинуть клуб, сообщает Football Insider.

Игрок больше не нужен «молотобойцам», а наставник команды Дэвид Мойес вовсе считает, что Андрей не соответствует уровню команды. К тому же, клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.

Лондонцы планируют выручить за игрока около двух миллионов евро. В 2018 «молотобойцы» заплатили дортмундской «Боруссии» за украинца 20 миллионов евро.

Ранее в СМИ была информация, что Ярмоленко может стать игроком «Фенербахче», но агент игрока быстро опроверг эти слухи.

Напомним, команда Ярмоленко сыграет товарищеский матч с «Аталантой» Малиновского.