Источник: Ярмоленко не переедет в Турцию из «Вест Хэма»
«Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко за смешную сумму
В Лондоне на рассчитывают на украинца
18:17
Андрей Ярмоленко / фото - Sky Sports
Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вскоре может покинуть клуб, сообщает Football Insider.
Игрок больше не нужен «молотобойцам», а наставник команды Дэвид Мойес вовсе считает, что Андрей не соответствует уровню команды. К тому же, клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.
Лондонцы планируют выручить за игрока около двух миллионов евро. В 2018 «молотобойцы» заплатили дортмундской «Боруссии» за украинца 20 миллионов евро.
Ранее в СМИ была информация, что Ярмоленко может стать игроком «Фенербахче», но агент игрока быстро опроверг эти слухи.
Напомним, команда Ярмоленко сыграет товарищеский матч с «Аталантой» Малиновского.
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