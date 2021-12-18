«Все совершают ошибки». Артета готов простить нарушившего дисциплину Обамеянга
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для Sky Sports ситуацию с лишением Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки:
«У нас есть другие капитаны, список капитанов составляется на случай, если игрок не может играть, получил травму или по другим причинам. В таких случаях ответственность берут на себя другие игроки.
У нас есть группа лидеров, которые принимают решения, они постоянно общаются со мной, нужно, чтобы они проявили лидерство и взяли на себя ответственность.
Все совершают ошибки. Считаю, что каждый действует из лучших намерений, даже если совершает ошибки. У каждого свой личный опыт, поэтому то, что мы считаем ошибкой, для некоторых может быть абсолютно нормальным. Я готов принять это, думаю, мы показывали это во многих случаях».
Ранее габонца исключили из заявки «пушкарей» и лишили звания капитана команды после нарушения игроком дисциплины.
Лондонский клуб уже стал объектом насмешек в интернете, ведь чуть ли не каждый капитан команды вляпывается в неприятные истории, будь то Гранит Джака, Лоран Косельни или сам Обамеянг.
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