«Все совершают ошибки». Артета готов простить нарушившего дисциплину Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг / фото - Football Italia

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал для Sky Sports ситуацию с лишением Пьера-Эмерика Обамеянга капитанской повязки:

У нас есть группа лидеров, которые принимают решения, они постоянно общаются со мной, нужно, чтобы они проявили лидерство и взяли на себя ответственность.

Все совершают ошибки. Считаю, что каждый действует из лучших намерений, даже если совершает ошибки. У каждого свой личный опыт, поэтому то, что мы считаем ошибкой, для некоторых может быть абсолютно нормальным. Я готов принять это, думаю, мы показывали это во многих случаях».