«Ювентус» отыскал альтернативу Влаховичу в Англии

«Зебры» продолжают искать забивного форварда

Александар Митрович / фото - Sports Fule

Туринский «Ювентус» хочет подписать сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

Но если подписать 21-летнего игрока не удастся, то боссы «зебр» уже нашли реальную альтернативу, сообщает todofichajes.

«Синьора» также заинтересована в его соотечественнике – форварде «Фулхэма» из Чемпионшипа Александаре Митровиче. В текущем сезоне 27-летний футболист забил 21 гол за 18 матчей.

Но туринцы будут делать упор на подписание Влаховича. Главным препятствием может стать цена, ведь «фиалки» точно не отдадут главный актив даром.

Напомним, «Фиорентина» уже установила ценник на сербского форварда.