1/8 Евро-2020. Нидерланды сразятся с неуступчивыми чехами, а Роналду попробует побить мировой рекорд в матче с Бельгией

Второй день плей-офф чемпионата Европы

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Обидчик Украины – сборная Нидерландов – сразится с крепкой командой из Чехии, вышедшей с третьего места своей группы, на стадионе «Ференц-Пушкаш» в Будапеште. Победитель этой пары в 1/4 финала Евро-2020 сыграет со сборной Дании, которая без шансов разгромила сборную Уэльса.

Видео трансляция матча Нидерланды – Чехия. Начало – в 19:00.

Текстовая трансляция матча Нидерланды – Чехия.

Одни из главных фаворитов турнира – Бельгия и Португалия – будут биться между собой за путевку в четвертьфинал. Несмотря на то, что бельгийцы вышли со своей группы с первого места, а португальцы лишь с третьего, матч обещает быть напряженным и равным. У Португалии будет одно небольшое преимущество – мотивированный капитан Криштиану Роналду, у которого будет шанс стать лучшим бомбардиром сборных в истории футбола. Победителя этой пары в 1/4 уже ждет сборная Италии.

Видео трансляция матча Бельгия – Португалия. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Бельгия – Португалия.