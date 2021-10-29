10 лет назад была открыта «Арена-Львов»

Стадион строили к Евро-2012

Фото: football.ua

Ровно 10 лет назад в Украине была открыта «Арена-Львов».

29 октября 2011 года стадион был стад в эксплуатацию. Ее строили специально для матчей Евро-2020.

Спустя пару недель тут провела свой первый матч сборной Украины. «Сине-желтые» обыграли в контрольном матче Австрию (2:1).

По сей день Украина ни разу не проиграла на этом стадионе. В последнем матче Украина тут сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Вместимость арены – почти 35 тысяч мест.

На Евро-2012 на «Арене-Львов» прошло три матча. Два из них тут провели португальцы и немцы. Португалия Германии (0:1) и победили Данию (3:2). Германия кроме победы над Португалией также обыграли Данию.