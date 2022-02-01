10 самых значимых трансферов УПЛ в январе

Наши клубы и отпускали игроков, и приобретали

Трансферное окно во многих европейских странах официально закрыто. В украинской Премьер-лиге можно подписывать и продавать игроков до 2-го марта, но, похоже, главные переходы уже состоялись. Январь был жарким на события в этом плане. Мы выделили для вас 10 главных переходов, к которым причастны клубы УПЛ. Не только исходящие, но и входящие.

Владлен Юрченко (из «Десны» в «Ригу»)

Условия: свободный агент, информация о сроке контракта неизвестна

Перспективный в прошлом (уже 28-летний) украинский полузащитник вновь покинул УПЛ и пошел искать лучшую судьбу в Европе. В декабре Юрченко разорвал контракт с финансово нестабильной «Десной» из-за задержек по зарплате и решил продолжить свой путь в чемпионаты Латвии. Возможно, не самый привлекательный вариант с точки зрения спортивного развития, но ходят слухи, что Юрченко в «Риге» будет зарабатывать на уровне игроков «Динамо» и «Шахтера». Семью ведь нужно кормить.

Даниил Сикан (из «Шахтера» в «Ганзу»)

Условия: аренда до конца сезона

Хороший переход для «Шахтера», для самого игрока и для всего украинского футбола. Сикан уехал в немецкий клуб «Ганза» (14-е место во второй Бундеслиге) для получения игровой практики, которой у него было очень мало в «Шахтере» в этом сезоне (Сикан хоть и отыграл 14 матчей, но в основном выходил на замену на последние минуты). Интересно, что отсутствие еврокубковой весны вероятно стало определяющим в этом переходе. Вряд ли Де Дзерби отпускал бы футболиста из ближайшего резерва в случае большего количества матчей.

Марк Мампасси (из «Шахтера» в «Локомотив»)

Условия: 3 миллиона евро, контракт до 2026-го года

Безусловно, выгодный трансфер для «Шахтера». Мампасси последние полгода выступал в аренде в «Мариуполе», а московский «Локомотив» предложил за 18-летнего центрбека слишком хорошие деньги. Возможно, «Шахтер» мог бы развивать Мампасси и готовить его для первой команды, но предложение было слишком выгодным. Естественно, что в Украине такой трансфер восприняли неоднозначно (ведь Мампасси является украинцем по паспорту).

Даниил Игнатенко (из «Шахтера» в «Бордо»)

Условия: аренда до конца сезона

Крутой вызов для украинского центрального хавбека. Игнатенко в первой половине сезона был в аренде в «Днепре-1» и являлся основным игроком ныне третьей команды Украины. Но «Шахтер» нашел для центрального хавбека еще более привлекательный вариант – мясорубка в чемпионате Франции. Ну и что, что у жирондинцев сейчас дела идут плохо (17-е место в Лиге 1), для Игнатенко это в первую очередь будет бесценный опыт.

Эрик Рамирес (из «Динамо» в «Спортинг» Хихон)

Условия: аренда до конца сезона с правом выкупа

Рамирес приходил в «Динамо» летом 2021-го года и на него возлагали большие надежды как на основного форварда. Но не срослось. Коронавирус, постоянны поездки в сборную Венесуэлы выбивали нападающего из ритма (лишь 7 матчей за сезон, 1 гол и 1 ассист). Видимо, Рамирес не подошел Луческу, и киевляне отправили его в «Сопртинг», который сейчас выступает в испанской Сегунде. Хихонцы имеют право выкупить контракт 23-летнего игрока у «Динамо».

Богдан Леднев (из «Динамо» в «Фехервар»)

Условия: аренда до конца 2022-го года с правом выкупа

В начале года мы писали материал о том, кому из игроков «Динамо» стоит покинуть команду. Леднев был среди тех футболистов и послушал нас. У Богдана ничего не получается в киевском клубе уже несколько лет. В этом сезоне Луческу также давал вингеру шансы, но что-то не идет. «Фехервар» может перезапустить карьеру Леднева, кроме того в адаптации помогут другие украинцы венгерского клуба – Петряк и Фаворов.

Винисиус Тобиас (из «Интернасьоналя» в «Шахтер»)

Условия:6 миллионов евро, контракт до 2026-го года

Еще один приличный трансфер для «Шахтера». Тобиас может стать заменой для Додо на правом фланге защиты в случае ухода игрока в топ-клуб. Тобиас – работа на перспективу. О трансфере Винисиуса «Шахтер» сообщил еще летом, но присоединился к донецкой команде бразилец только в январе (до этого половину сезона выступал в аренде за «Интернасьонал»). Тобиас попал в «Шахтер» в отличное время, когда нет еврокубков – у него будет целых полгода для обкатки с партнерами на уровне УПЛ без особого напряжения.

Владислав Супряга (из «Динамо» в «Сампдорию»)

Условия: аренда до конца сезона 2022/23 с правом выкупа за 7,5 миллиона евро

Как и Леднев, Супряга был в подборке игроков, которым надо покинуть киевский клуб. И вот трансферная сага наконец-то завершилась, ведь «Сампдория» вела украинского форварда еще летом. Супряге будет полезно попробовать свои силы в топовом европейском чемпионате (впрочем, как и для любого украинца), ведь в «Динамо» не вышло. Сложно что-то говорить о перспективах Супряги в Италии, ведь украинские игроки за рубежом адаптируются всегда тяжеловато. Но нужно верить в успех Влада, ведь это будет успехом для сборной Украины.

Давид Нерес (из «Аякса» в «Шахтер»)

Условия: 12 миллионов евро, контракт до 2026-го года

Один из самых топовых входящих трансферов в УПЛ за последнее 10-летние. Возможно, самый топовый. «Аякс» в последние годы – очень мощная команда, а Нерес был одним из ее лидеров. И, кстати, частью того «Аякса» в 2019-м году, который доходил до полуфинала Лиги чемпионов. Для «Шахтера» это шикарное усиление под еврокубки. И Нерес уже начал доказывать свою профпригодность.

Виталий Миколенко (из «Динамо» в «Эвертон»)

Условия: 23,5 миллиона евро, контракт до 2026-го года

Главный украинский трансфер зимы. О переходе Миколенко было известно еще в конце декабря, но «Эвертон» смог официально презентовать украинца лишь 1-го января. Естественно, большой шаг вперед и огромная польза для карьеры Миколенко, который начал понемногу деградировать в «Динамо». Виталий уже успел провести два полных матча за «Эвертон»: в АПЛ и Кубке Англии. Но это было при Рафаэле Бенитесе, которого уже уволили. Сейчас у «ирисок» новый менеджер – Фрэнк Лэмпард, который лишь вчера пришел в клуб, и Миколенко покупался явно не для него. Это будет сложно, но если у Виталия получится, то мы сможем наблюдать за появлением еще одного топ-футболиста из нашей страны.