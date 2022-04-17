14 футболистов украинского клуба вступили в ряды ВСУ

Игроки «Прикарпатья» будут защищать Украину от русских фашистов

Фото: footballua.tv

14 футболистов «Прикарпатья» и тренеры клуба из Ивано-Франковска вступили в ряды ВСУ. Вот комментарий одного из игроков – Василия Цюцюры.

«Был страх не то, что служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они отлично знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же как и взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало – не быть обузой. Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Всё постепенно. Заходим в караул, несем службу».

Ранее стало известно о том, что в ряды ВСУ вступил известный украинский комментатор.