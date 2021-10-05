16 голов Вернера в «Челси» были отменены после VAR. Линекер затроллил немецкого форварда

Достаточно обидно

Тимо Вернер / Фото: Getty Images

Нападающий «Челси»за все время выступлений в лондонской команде забил 16 голов, которые не были засчитаны после просмотра видеоповтора, сообщает

По этому поводу пошутил экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, который исказил фамилию форварда, назвав его ВАРнером.

Напомним, «Челси» с Вернером лидирует в турнирной таблице АПЛ.