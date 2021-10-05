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16 голов Вернера в «Челси» были отменены после VAR. Линекер затроллил немецкого форварда
Достаточно обидно
13:40
Тимо Вернер / Фото: Getty ImagesНападающий «Челси» Тимо Вернер за все время выступлений в лондонской команде забил 16 голов, которые не были засчитаны после просмотра видеоповтора, сообщает Opta.
По этому поводу пошутил экс-футболист сборной Англии Гари Линекер, который исказил фамилию форварда, назвав его ВАРнером.
Timo VARner. https://t.co/fCrUs40ibp— Gary Lineker (@GaryLineker) October 4, 2021
Напомним, «Челси» с Вернером лидирует в турнирной таблице АПЛ.
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