16-летний Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге

Игрок почти побил рекорд всего чемпионата

Пауль Ваннер / фото - Punch

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» дома уступила «Боруссии М» (1:2).

В этой игре свой профессиональный дебют совершил полузащитник Пауль Ваннер, заменив Марка Року на 75-й минуте.

Игрок вышел на поле в возрасте 16 лет и 15 дней, что сделало его самым молодым футболистом в истории «Баварии» в матчах Бундеслиги.

Хавбек немного не дотянул до рекорда всего чемпионата, который принадлежит форварду дортмундской «Борусии» Юссуфе Мукоко, который сыграл в немецкой лиге в возрасте 16 лет и 1 дня.

Напомним, тренер «Гладбаха» отреагировал на вторую в сезоне победу над «Баварией».