Наставник «Баварии»: «На самом деле, мы были ближе к победе, чем Гладбах»
16-летний Ваннер стал самым молодым игроком «Баварии» в Бундеслиге
Игрок почти побил рекорд всего чемпионата
08 января 09:38
Пауль Ваннер / фото - Punch
В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» дома уступила «Боруссии М» (1:2).
В этой игре свой профессиональный дебют совершил полузащитник Пауль Ваннер, заменив Марка Року на 75-й минуте.
Игрок вышел на поле в возрасте 16 лет и 15 дней, что сделало его самым молодым футболистом в истории «Баварии» в матчах Бундеслиги.
Хавбек немного не дотянул до рекорда всего чемпионата, который принадлежит форварду дортмундской «Борусии» Юссуфе Мукоко, который сыграл в немецкой лиге в возрасте 16 лет и 1 дня.
Напомним, тренер «Гладбаха» отреагировал на вторую в сезоне победу над «Баварией».
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