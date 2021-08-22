«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»
18-летний Демир дебютировал за «Барселону» и почти повторил достижение Месси
Правда, команде помочь он не смог
09:31
Фото: Marca
«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1) в матче 2 тура Ла Лиги.
За каталонцев дебютировал 18-летний Юсуф Демир. Австриец вышел на замену во втором тайме.
Демир стал самым молодым иностранным дебютантом в истории «Барселоне» со времен Лионеля Месси, сообщает Opta. Аргентинец провел свой дебютный матч в 17 лет.
Демир перешел в «Барселону» этим летом из венского «Рапида».
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