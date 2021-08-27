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18-летний хавбек «Барселоны» может перебраться в «Тоттенхэм»
Ранее гвинеец отказался продлевать контракт с каталонским клубом
11:57
Илайш Мориба / Фото - fcbarcelonaХавбек «Барселоны» Илайш Мориба может переехать в АПЛ и стал игроком «Тоттенхэма». Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Ранее 18-летний гвинеец отказался продлевать соглашение с каталонским клубом, которое истекает следующим летом, из-за отказа клуба в повышении зарплаты.
В минувшем сезоне Ла Лиги Мориба сыграл 14 матчей, в которых забил 1 мяч и оформил 3 ассиста. В нынешнем сезоне на поле игрок пока не появлялся.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отпустить Илайша этим летом за 15-20 миллионов евро.
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