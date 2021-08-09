18-летний хавбек «Барсы» отказался от отпуска, проведя 73 матча за сезон

Между прошедшим и грядущим сезоном у игрока не будет перерыва

Педри / фото - beIN SPORTS

В четверг, 12 августа полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри вернется в расположение клуба, сообщает издание AS.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман предложил игроку взять неделю отпуска после насыщенного сезона и вернутся в строй 18 августа, уже после старта Примеры. Но испанец отказался от предложения и хочет как можно скорее приступить к тренировкам.

В минувшем сезоне хавбек стал рекордсменом по количеству проведенных матчей. Начиная со старта розыгрыша Примеры 20/21 до конца летних олимпийских игр в Токио Педри вышел на поле 73 раза. Ближайший преследователь – португальский хавбек МЮ Бруну Фернандеш с 72 проведенными поединками.

В составе «Барселоны» игрок вышел на поле в 52 матчах, взял с командой Кубок Испании и записал на свой счет 10 результативных действий. На международной арене правда Педри остался без трофеев: на Евро-2020 вместе с «Фурией Рохой» дошел до полуфинала, где уступил сборной Италии, а в составе олимпийской сборной Испании стал обладателем серебренных медалей, в финале проиграв бразильцам.

Напомним, «Барселона» выбрала нового капитана вместо ушедшего Лионеля Месси.