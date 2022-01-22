19-летний игрок «Динамо»: «Буду стараться закрепиться в первой команде»
19-летний полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился впечатлениями от участия в контрольном матче против «Атлетико Пульпиленьо» (4:0). Хавбек заявил о желании закрепиться в первой команде.
Вова, тебе уже дали в команде такой популярный игровой номер – 9?
Да нет, мне просто дали временно экипировку с тем номером, который был свободен. Выбора не было.
Какие эмоции оставил матч?
Эмоции хорошие, положительные, ведь мы выиграли. Я получил удовольствие от игры, это самое главное.
Чем запомнится сегодняшний матч?
Прежде всего, тем, что это первый матч в 2022 году. То, что я сыграл этот матч, придаст мне сил и мотивации. Буду стараться закрепиться в первой команде.
Во втором тайме на поле вышел не только ты, но и другие ребята из U19. Так легче адаптироваться?
В принципе, я понимаю, как нужно действовать на поле. И все остальные ребята с U-19 понимают, как они должны играть.
Тебя тренерский штаб настраивал персонально?
Персонально – нет. Утром всей команде дали установку, объяснили, как мы должны действовать. Я все понял и, надеюсь, все выполнил правильно на поле.
Вы не шутили, что в первом тайме ребята ни одного не забили, а вы вышли – и целых четыре?
Шуток не было, ведь мы одна команда, одно целое. Это футбол, завтра может быть наоборот – мы не забьем, а другие ребята выйдут и забьют.
В чем был ключ к воротам? Вы стали больше прессинговать на чужой половине после перерыва?
Да нет, в структуре нашей игры ничего не менялось. Возможно, сказалась усталость у соперников.
Ранее в венгерском «Фехерваре» поделились ожиданиями от подписания полузащитника «Динамо».
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