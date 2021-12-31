Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»
19-летний хавбек «Шахтера» заявил, что хочет быть лидером на поле
Юный футболист отметил, что намерен вести за собой команду
31 декабря 2021г. 20:50
Фото - ФК Шахтер
19-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков в интервью пресс-службе клуба оценил свою роль на футбольном поле.
Хочется быть лидером на поле, вести за собой команду. Тем более у меня такая позиция, на которой я должен делать разницу, забивать голы, отдавать результативные передачи. Вот в этом плане уже хочется прибавить, чтобы взять ответственность на себя.
Конечно, сборная – всегда приятно. Все хотят там играть. Но, я уже говорил, на данный момент я играю в сборной U-21, у нас там тоже есть цели, задачи, которые мы должны выполнить – как минимум выход на Евро. Уверен, с этим справимся.
Ранее полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио подвел итоги выступлениям команды в Лиге чемпионов.
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