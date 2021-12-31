19-летний хавбек «Шахтера» заявил, что хочет быть лидером на поле

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19-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков в интервью пресс-службе клуба оценил свою роль на футбольном поле.

Конечно, сборная – всегда приятно. Все хотят там играть. Но, я уже говорил, на данный момент я играю в сборной U-21, у нас там тоже есть цели, задачи, которые мы должны выполнить – как минимум выход на Евро. Уверен, с этим справимся.