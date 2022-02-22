19-летний украинец сменил клуб в Шотландии

Хавбек «прыгнул» на один дивизион вверх

Максим Кучерявый / Фото - Сент-Джонстон

Полузащитник Максим Кучерявый будет выступать за «Келти Хартс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний футболист принадлежит шотландскому «Сент-Джонстону». В команде местного четвертого дивизиона он будет играть на правах аренды до конца сезона.

Текущую кампанию украинец начал в «Брикин Сити» из пятой лиги. На его счету 9 голов и 10 результативных передач в 24 матчах.

Напомним, Кучерявый подписал контракт с «Сент-Джонстоном» летом 2021 года.