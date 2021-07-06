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19-летний защитник «Динамо»: «Был рад вывести команду с капитанской повязкой»

Вивчаренко сыграл в спарринге с «Дивонном»
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июля 22:22
19-летний защитник «Динамо»: «Был рад вывести команду с капитанской повязкой»
Константин Вивчаренко / Фото: УПЛ

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над «Дивонном» (5:0) в спарринге. Его слова приводит пресс-служба киевлян.

- Ты вывел команду на поле с капитанской повязкой. Какие чувствуешь эмоции?

– Это очень приятно. Горжусь быть капитаном такой великой команды. Спасибо тренерскому штабу за доверие.

- По какому принципу выбирался сегодня капитан?

– Не знаю. Сказали, что я вывожу команду – тренерский штаб так решил.

- Как прокомментируешь игру? Можно ли сказать, что переиграли соперника во всех компонентах?

– «Дивонн» – хороший соперник, хоть они и выступают в низшей французской лиге. Мы же играем под нагрузками, и для молодежи этот матч был важен, чтобы показать, на что мы способны, и доказать, что можем играть в таком клубе.

- Как можешь оценить свою функциональную готовность на данный момент?

– Тяжело оценить самого себя, это будет делать тренерский штаб. Но могу сказать, что мы выступаем под большими нагрузками, поэтому сейчас очень тяжело.

- Вчера мы видели две разных тренировки: на первой было больше беговой работы, на второй – ударов по воротах. Какая работа тебе больше по душе?

– Нужна и та, и другая работа. Необходимо заложить фундамент на весь сезон, чтобы подойти к нему хорошо подготовленными. Конечно, нужно все совмещать и работать также над реализацией моментов.


Напомним, «Динамо» хотело купить хорватского защитника за 3 миллиона евро.

Петр Приходько
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Теги

Константин Вивчаренко Динамо Киев

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