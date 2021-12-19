2 ассиста Безуса принесли «Генту» победу в непростой игре

Команда приблизилась к зоне плей-офф

Роман Безус / фото - KAA Gent

В матче 20-го тура бельгийского первенства «Гент» дома принимал «Сент-Труйден».

На 27-й минуте хозяева смогли выйти вперед, благодаря голу Депуатра. Голевую передачу отдал украинский полузащитник Роман Безус.

Во втором тайме «индейцы» смогли удвоить счет. Украинец вновь оформил ассист – теперь уже на Тиссаудали.

На 85-й минуте Хара помог гостям отыграть один мяч, но этого оказалось недостаточно.

Для Безуса это уже 6-е и 7-е голевые действия в чемпионате. В общем счете, он отдал 5 ассистов и забил 2 гола.

Его команда идет на 5-м месте, приблизившись после победы к зоне плей-офф. Первую строчку занимает сенсационный «Сент-Жиллуаз», только в этом сезоне поднявшийся в высший дивизион.

Чемпионат Бельгии, 20-й тур

«Гент» – «Сент-Труйден» 2:1

Голы: Депуатра, 27, Тиссаудали, 64 – Хара, 85.

«Гент»: Болат, Кастро-Монтес (Юльсагер, 80), Ханче-Ольсен, Нгаде-Нгаджуи, Окуму, Опери, Безус (Кумс, 80), Де Сарт (Оджиджа-Офоэ, 80), Овусу, Депуатр, Тиссаудали.

«Сент-Труйден»: Шмидт, Хасиока (Янссенс, 83), Ляйстнер, Бауэр, Пиус, Какасе, Лавале (Райтц, 76), Брюльс, Конате, Хара, Хаяси (Койта, 66).

Предупреждения: Безус (51), Кастро-Монтес (56), Де Сарт (70), Койта (83).