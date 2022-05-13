В «Динамо» сообщили, готов ли газон стадиона Лобановского к проведению матчей УПЛ
20 років тому не стало легендарного Валерія Лобановського
Метр помер у день народження «Динамо»
Валерій Лобановський / Фото: Футбол 24
13-го травня 2022-го року пішов з життя легендарний футболіст і тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський. Сьогодні виповнюється 20 років з моменту смерті метра.
Тренером Лобановський 8 разів вигравав з «Динамо» чемпіонат СРСР, а також 5 разів – чемпіонство України. Окрім того, як тренер Лобановський двічі вигравав Кубок володарів кубків (1975, 1986 роки), а також Суперкубок УЄФА (1975).
Лобановський помер після того, як у нього стався інсульт під час матчу чемпіонату України у Запоріжжі. Лобановського не стало у день народження «Динамо».
Нагадаємо, «Динамо» з днем народження привітав президент «Шахтаря» Ринат Ахметов.
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