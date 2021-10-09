-200 градусов для португальской машины. Роналду требовал у МЮ помощи с перевозкой криосауны из Турина

Легендарный форвард внимательно следит за своим телом

Криштиану Роналду / фото - MUFC

Этим летом португальский форвард Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание The Sun, одним из главных условий звездного форварда при переходе было оказание помощи в транспортировке его персональной криосауны из Турина в новое жилье в Англии.

Португалец тщательно следит за своим телом и считает, что в Премьер лиге нужно прилагать еще больше усилий для поддержания физической формы. Прохождение этой процедуры – один из главных козырей Криштиану.

Температура в криосауне может понижаться до -200 градусов Цельсия. Процедура призвана помочь лечить и восстанавливать человеческие ткани.

Пользователи могут проводить в камере максимум пять минут. Более длительное время может представлять серьезную опасность для здоровья. Но сторонники лечения считают, что оно улучшает кровообращение и укрепляет иммунную систему. Также считается, что оно снижает утомляемость и помогает быстрее восстанавливать тело после травм.

Португалец пользуется системой еще с 2013-го года, когда выступал за мадридский «Реал». Такая конструкция обошлась звезде в 50 тысяч фунтов стерлингов.

К процедуре также прибегает его бывший партнер по мадридскому клубу Гарет Бэйл и нынешний одноклубник из МЮ Маркус Рэшфорд.

Из звезд первой величины криосауной пользуется исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг и звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.

Напомним, 36-летний Роналду стал лучшим игроком сентября в АПЛ в своем первом месяце в «Манчестере».