Шевченко: «Милан»? Я сосредоточен на сборной Украины»
2007 голов Степаненко и другие ляпы англоязычной версии состава сборной Украины
Посмотрев список игроков от УАФ, соперники будут бояться «сине-желтых» еще до стартового свистка
21:47
Фото - УАФ
Пресс-служба УАФ допустила несколько забавных казусов при оформлении состава сборной Украины для английской версии сайта организации.
Так, фамилия защитника Александра Сироты была буквально переведена как the Orphan. С анлийского данное слово переводится как «сирота». «Вестернизирован» был также хавбек Георгий Судаков, получив имя Джордж.
Больше всего «досталось» полузащитнику Тарасу Степаненко. Мало того, что он играл за шахтеров (the miners). Хавбек еще и показал космическую результативность за сборную Украины до одного года – 2007 голов.
Напомним, перед матчем Лиги наций осенью 2020 года авторитетная испанская газета с ошибками написала фамилии игроков сборной Украины.
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