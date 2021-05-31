2007 голов Степаненко и другие ляпы англоязычной версии состава сборной Украины

Посмотрев список игроков от УАФ, соперники будут бояться «сине-желтых» еще до стартового свистка

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Пресс-служба УАФ допустила несколько забавных казусов при оформлении состава сборной Украины для английской версии сайта организации.

Так, фамилия защитника Александра Сироты была буквально переведена как the Orphan. С анлийского данное слово переводится как «сирота». «Вестернизирован» был также хавбек Георгий Судаков, получив имя Джордж.

Больше всего «досталось» полузащитнику. Мало того, что он играл за шахтеров (the miners). Хавбек еще и показал космическую результативность за сборную Украины до одного года – 2007 голов.