21-летний Влахович забил 28 мячей за год. Он побил клубный рекорд «Фиорентины»

Достижение держалось 60 лет

Фото: CalcioMercato

«Фиорентина» проиграла «Эмполи» (1:2) в матче Серии А.

За «фиалок» голом отметился нападающий Душан Влахович. Он побил клубный рекорд по голам за один год.

На счету 21-летнего серба 28 мячей в 2021-м году. Предыдущим рекордсменом клуба был Курт Хамрин, забив за год 27 мячей за команду. Случилось это в 1960-м году, сообщает сайт клуба.

Более того, Влахович вышел в лидеры бомбардирской гонки Серии А. он забил в этом сезоне уже 11 мячей в 14 матчах.

Зимой его хотят купить «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».