Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

22 игрока «Мариуполя» отправились в Турцию на сбор

Азовцы начали зарубежный этап подготовки ко второй части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
15:50
22 игрока «Мариуполя» отправились в Турцию на сбор
Фото - ФК Мариуполь

«Мариуполь» отправился на зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Зарубежный этап подготовки ко второй части сезона пройдет с 25 января по 24 февраля. Главный тренер азовцев Остап Маркевич взял в Турцию 22 игрока.

Ранее наставник «Мариуполя» сообщил, что на просмотре с командой находились два бразильских футболиста.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Остап Маркевич Мариуполь

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»
Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:35
По пути «Шахтера»? С «Мариуполем» тренируются два бразильца
По пути «Шахтера»? С «Мариуполем» тренируются два бразильца
Футбол Украинская Премьер-лига
24 января 21:43
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 12:24
После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого
После ухода одного экс-голкипера «Шахтера» «Мариуполь» объявил о возвращении другого
Футбол Украинская Премьер-лига
19 января 16:22
«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»
«Заря» подпишет капитана «Мариуполя»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 января 18:54
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Остап Маркевич: «В первой части сезона у «Мариуполя» было достаточно хороших игр»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 19:49

Новости: Футбол

Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»
Диаспоры не будет. Один из двух бразильцев не подошел «Мариуполю»
Украинская Премьер-лига
16:35
«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию
«Днепр-1» с трудом добрался на сбор в Турцию
Украинская Премьер-лига
16:13
22 игрока «Мариуполя» отправились в Турцию на сбор
22 игрока «Мариуполя» отправились в Турцию на сбор
Украинская Премьер-лига
15:50
Украинский форвард бельгийского клуба вылетел более чем на месяц из-за травмы
Украинский форвард бельгийского клуба вылетел более чем на месяц из-за травмы
Украинские легионеры
15:26
Букмекеры не сомневаются, что Шевченко станет главным тренером сборной Польши
Букмекеры не сомневаются, что Шевченко станет главным тренером сборной Польши
Украинские легионеры
14:42
Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»
Экс-тренер сборной Украины: «У Яремчука еще есть время доказать свою необходимость «Бенфике»
Украинские легионеры
14:38
Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»
Федецкий: «Петраков может раскрыть потенциал сборной Украины еще больше»
Сборная Украины
14:23
«Эвертон» Миколенко отказался от идеи назначить португальского тренера
«Эвертон» Миколенко отказался от идеи назначить португальского тренера
Премьер-Лига (Англия)
14:15
Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу
Эксклюзив
Самый дорогой трансфер в истории «Барселоны» стал обузой для клуба. Интересно, что он открыл Ярмоленко дорогу в Европу
Примерa (Испания)
14:15
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости