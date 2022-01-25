Остап Маркевич: «Прогресс футболистов «Мариуполя» заметен невооруженным взглядом»
22 игрока «Мариуполя» отправились в Турцию на сбор
Азовцы начали зарубежный этап подготовки ко второй части сезона
Фото - ФК Мариуполь
«Мариуполь» отправился на зимний сбор. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Зарубежный этап подготовки ко второй части сезона пройдет с 25 января по 24 февраля. Главный тренер азовцев Остап Маркевич взял в Турцию 22 игрока.
Ранее наставник «Мариуполя» сообщил, что на просмотре с командой находились два бразильских футболиста.
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