22 игрока молодежной сборной Украины готовятся к турниру Лобановского

После завершения соревнований, команда Ротаня проведет товарищеский поединок

Фото - Prosports.kz

Молодежная сборная Украины сегодня, 26 мая, проведет первый матч на турнире Валерия Лобановского. Соперником команды Руслана Ротаня станут одногодки из Азербайджана.

В состав «сине-желтых» вошли 22 футболиста

Вратари: Валентин Моргун («Динамо» Киев), Никита Турбаевский («Шахтер» Донецк), Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко (оба – «Динамо» Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – «Мариуполь»), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Максим Таловеров («Динамо», Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко («Динамо» Киев), Арсений Батагов, Егор Ярмолюк (оба – «Днепр-1» Днепр), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Михаил Мудрик (Шахтер Донецк), Олег Очеретько («Мариуполь»), Даниил Кравчук («Ворскла» Полтава), Артур Ременяк («Львов»), Иван Литвиненко («Рух» Львов).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – «Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Богдан Вьюнник («Шахтер» Донецк).

Календарь турнира Валерия Лобановского-2021

26 мая

Украина – Азербайджан. Киев. НТК им. Банникова, 18:00

27 мая

Азербайджан – Узбекистан. Киев. «Оболонь-Арена», 18:00

28 мая

Украина – Узбекистан. Киев. НТК им. Банникова, 18:00

Отметим, что по завершении соревнований «молодежка» отправится на товарищеский матч против Турции U-21. Встреча состоится 2 июня, на следующий день завершается сбор команды.

Стартовый поединок турнира Лобановского можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина U-21 – Азербайджан U-21 онлайн. Начало – в 18:00.