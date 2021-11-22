Защитник «Интера» – о матче с «Шахтером»: «Прекрасно помним, что произошло в прошлом году»
23 футболиста «Шахтера» отправились в Милан на игру с «Интером»
Команда Де Дзерби проведет решающий матч в ЛЧ в среду
22 ноября 17:26
Манор Соломон / Фото: Twitter
Донецкий «Шахтер» в составе 23 игроков отправился на матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера». Об этом сообщает пресс-служба «горняков».
Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко.
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Корниенко, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо, Коноплянка.
Форварды: Сикан, Фернандо.
Матч «Интер» – «Шахтер» состоится 24-го октября в Милане. Начало – в 19:45.
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