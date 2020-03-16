23 игрока «Динамо» прибыли в Испанию на матч с «Вильярреалом»

В составе команды снова отсутствует Дуэлунд

Фото - ФК Динамо Киев

Делегация киевского «Динамо» прибыла в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». Встреча состоится 18 марта.

Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу взял с собой 23 футболистов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Томаш Кендзера, Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сидклей, Александр Тымчик, Денис Попов;

Полузащитники: Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Жерсон Родригес, Виктор Цыганков;

Нападающие: Владислав Супряга, Артем Беседин.

Отметим, что снова отсутствует в списке игроков полузащитник Миккель Дуэлунд. За 5 минут до отправки на прошлый матч с «Зарей» датчанину сообщили, что на игру он не едет.

Игру Лиги Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Вильярреал» – «Динамо» онлайн. Начало – в 22:00.